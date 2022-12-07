Автомобилистов предупредили о потопе на Дмитровском шоссе за развязкой с МКАД

Подтопление произошло на обоих направлениях движения Фото: Департамент транспорта Москвы

На Дмитровском шоссе за развязкой с МКАД в районе владений 164-165 строители повредили водопровод и спровоцировали потоп на всех полосах магистрали. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция. Автомобилисты, которые рискуют проехать через подтопление, публикают кадры с возникшим на проезжей части озером.

- По предварительным данным произошло повреждение подземных коммуникаций. Рекомендуем водителям объезжать данный участок, - предупреждают в Дептрансе Москвы.

Коммунальные сети повреждены возле владения 164. Разлив воды удалось локализовать, сейчас коммунальщики убирают воду с проезжей части, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

- На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял, - уточняется в сообщении.

Автомобилисты же пока пугают друг друга предположениями о том, как будет выглядеть дорога, если подтопление замерзнет прежде, чем его уберут. В ближайшие часы в Москве ожидается морозная погода. Как сообщал KP.RU ранее, синоптики пообещали смягчение минусовых температур на неделе, но пока оттепели не ожидается.