«Плакала, вставала на колени, какую только ерунду ни творила»: Дану Борисову развернули в Шереметьево из-за шпица

«Плакала, вставала на колени»: Дану Борисову не пустили на самолет в Шереметьеве из-за шпица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками в соцсети своей трагедией. Звезда рассказала, что ее не пустили на рейс на Пхукет из-за шпица. Представители авиакомпании требовали разрешение на ввоз собаки на остров, которого у пассажирки не оказалось.

Телеведущая Дана Борисова вместе с дочкой Полиной и своей собачкой породы шпиц, с которой семья не расстается, должна была улететь в отпуск Таиланд. Своим подписчикам звезда рассказала, что отдых не состоялся: в аэропорту их развернули и отправили домой.

Как поделилась Борисова, представитель авиакомпании подошел к пассажирам уже после сдачи багажа. Мужчина попросил разрешение на ввоз собаки на остров Пхукет. Причем документ должен быть на тайском языке. Это особенность полетов именно на остров.

Документа у звездных пассажиров не оказалось. «Плакала, вставала на колени. Честное слово, какую только ерунду ни творила. Но нас развернули», — рассказала расстроенная Борисова в соцсетях.

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