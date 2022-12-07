Любовь Успенская назвала главные отличия современной Москвы

Любовь Успенская отметила, что Москва в последние годы стала более творческой и мобильной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Любовь Успенская назвала важным отличием современной Москвы от собственной версии 10-летней давности появление различных творческих пространств. Кроме того, в интервью «Москвич Mag» 68-летняя шансонье отметила удобство транспортной системы столицы.

- В Москве открылось много творческих мастерских, изысканных ресторанов. Город стал очень мобильным. Он идет в ногу со временем, - отметила Любовь Успенская.

Отметив плюсы, звезда не забыла и о проблеме, которую пока до конца решить не удалось - о пробках на столичных улицах.

Также Успенская отметила, что не видит разницы в характерах и привычках москвичей и жителей других регионов. Она также добавила, что Москва радушно встречает всех приезжих и дает шанс реализовать себя.

Ранее KP.RU сообщил, что и актер Константин Крюков отметил большую, чем прежде мобильность современной Москвы и ее жителей.