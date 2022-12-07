«Хотел попробовать на вкус»: Живодер из Москвы получил условный срок за убийство кошки Ромашки

Убивший кошку своей супруги живодер осужден на три года условно в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Тимирязевского районного суда города Москвы признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными. Мужчина убил кошку Ромашку. За это ему дали условный срок, сообщили в Телеграм-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Останки животного обнаружила супруга живодера. Она незамедлительно обратилась в полицию, сообщает сайт «МК». Преступление москвич совершил 10 октября. Он был пьян и убил кошку в квартире своей супруги. Живодер объяснил произошедшее желанием попробовать мясо животного на вкус.

Тимирязевский районный суд сообщил, что в ходе судебного разбирательства мужчина вину не признал. Однако на стадии предварительного следствия он частично раскаялся, что стало смягчающим обстоятельством. Поэтому ему дали условный срок в 3 года.

Ранее KP.RU писал про 12-летнего живодера из Москвы. Он переодевался в женское белье и шубу, а затем записывал на видео свои издевательства над животными. Помог найти маленького нарушителя один из курьеров, который узнал местность в роликах по примечательной плитке.