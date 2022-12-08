Семь автомобилей столкнулись на 52-м км МКАД в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 52 километра МКАД перед пересечением со Сколковским шоссе произошла массовая авария: столкнулись сеть автомобилей, среди них есть грузовик, сообщили в Телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 8 декабря.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Автомобили перекрыли проезжую часть. Движение на участке значительно осложнено, работает одна полоса из пяти. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, еще одно массовое ДТП произошло утром 8 декабря на Ленинградском шоссе. В аварию попали пять автомобилей. В сторону области перекрыто три полосы из четырех. На месте находятся правоохранители, сотрудники МЧС и бригада скорой помощи.