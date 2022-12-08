Дептранс просит водителей Москвы соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за погоды

Дептранс Москвы попросил водителей города соблюдать дистанцию и скоростной режим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дептранс Москвы попросил водителей города соблюдать дистанцию и скоростной режим. На фоне ухудшающихся погодных условий автомобилистов призвали не отвлекаться на гаджеты, а также стараться не совершать резких маневров, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети.

Местами в столице наблюдается снегопад. На дорогах сейчас пять баллов. Имеются локальные заторы на ТТК в районе Северянинского путепровода, на МКАД в районе улицы Верхние поля и в районе Киевского шоссе.

Ранее KP.RU писал о том, что парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января. Дептранс подчеркнул, что бесплатными станут все парковки, кроме тех, где установлены шлагбаумы. В том числе это коснется и тех мест, где был установлен тариф в 380 и 450 рублей/час. Новогодний «подарок» распространяется для всех владельцев автомобилей и будет действовать все праздничные дни.