Леус: снежный покров в Московском регионе увеличится на 3 см к утру 9 декабря

В столичном регионе с самого утра идет снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском регионе к утру пятницы высота снежного покрова увеличится примерно на 1-3 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

Синоптик добавил, что в столице в четверг идет снегопад. За несколько часов на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, сугробы выросли еще на один сантиметр и составили 5 сантиметров. При этом на западе города, где снег пошел немного раньше, прибавка составила 1-2 см.

В Подмосковье снежный покров также увеличивается. По данным на 09:00, сугробы в Волоколамске достигли 12 см, в Дмитрове – 11 см, Михайловском – 11 см, Павловском посаде – 8 см, Коломне – 6 см, в Кашире – 4 см.

Ранее KP.RU сообщал, что Дептранс Москвы просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за снегопада. На столичных дорогах образовались пятибалльные пробки. Основные заторы наблюдаются на ТТК, МКАДе, Киевском шоссе.