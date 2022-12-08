На новогодний «Щелкунчик» за 200 тысяч рублей. Как перекупщики обходят защиту от перепродаж

Защиту Большого театра от перепродажи билетов по космическим ценам в форме именных продаж торговцы обходят просто Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайтах объявлений появились предложения купить билеты на одно из новогодних представлений балета «Щелкунчик» в Москве за 150 или даже за 200 тысяч рублей. При этом ранее в кассах Большого театра персональные билеты продавались максимум за 15 тысяч рублей, а на представление 31 декабря 2022 года - за 20 тысяч рублей. Накручивая таким образом цену больше чем в 10 раз.

При этом за указанные цены предлагают билеты отнюдь не на сам Новый год, а на 29-30 декабря и 2-3 января. Обещают, что места будут в партере.

Защиту Большого театра от перепродажи билетов по космическим ценам в форме именных продаж торговцы обходят просто.

Только по Москве на одном из сайтов объявлений предложений больше двух сотен. Фото: скриншот с сайта объявлений Фото: "КП" Архив

- Сдам билеты в кассе перед вами, после чего вы сможете выкупить их по цене театра (15000 р. за одно место), - указана схема в одном из объявлений. При этом уточняется, что 150 тысяч рублей покупатель заплатит за переуступку.

Ранее KP.RU рассказывал об огромных очередях у касс Большого театра в день старта продаж билетов на знаменитый балет. Желающие приобрести их становились в очередь с ночи, за несколько часов до начала рабочего дня кассиров.