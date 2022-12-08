Свыше 280 детей из ДНР и ЛНР вылечили московские врачи в 2022 год

На Донбассе побывали свыше 200 медработников из 30 московских учреждений Фото: Shutterstock

В 2022 году московские врачи вылечили более 280 детей из Донецкой и Луганской народной республик. Им оказали хирургическую и реабилитационную помощь, сообщили на сайте столичной мэрии.

Почти 90 ребят попали в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии с тяжелыми минно-взрывными ранениями и ранениями средней степени тяжести. В течение суток после травмы большая часть юных пациентов уже получала медпомощь. Осложнений не было, никому из ребят ампутация не потребовалась.

Столичные врачи сотрудничают с коллегами из ДНР и ЛНР, консультируют их по различным вопросам, проводят обучающие семинары и конференции на базе Луганского медицинского университета. Кроме того, медики работают в больницах республик в составе мультидисциплинарных бригад.

Всего в Донбассе побывали свыше 200 медработников из 30 московских учреждений. Среди них – травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и пр. Они провели более 4 тыс. операций и около 11 тыс. консультаций.

Ранее KP.RU сообщал, что еще одна команда врачей из Москвы поехала работать в ДНР и ЛНР. В нее входят около 20 врачей-хирургов, психиатры, психологи и другие специалисты.