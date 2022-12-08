Около 14 миллионов туристов посетили Москву с января 2022 года

Больше всего туристов прибывали в Москву из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской и Нижегородской областей Фото: Виктория ДУДИНА

За прошедшие девять месяцев с января 2022 года туристический поток в Москву составил 14,1 миллиона человек. Из них внутренних туристов было 12,7 миллиона человек, что составляет 90% от общего туристического потока, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского комитета по туризму Евгения Козлова.

Больше всего туристов прибывали в Москву из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской и Нижегородской областей. За 2021 год, по словам комитета по туризму, столицу смогли посетить около 17 миллионов человек.

Ранее KP.RU писал о том, что туристы в Москве тратят около десяти тысяч рублей в день. Стоимость размещения в столице в среднем обходится людям от одной до двух тысяч рублей. Примерно 20% от трат туристов уходит на развлечения, а еще 70% они тратят на питание и покупки в магазинах. Гости из Дальневосточного федерального округа тратят в столице больше остальных.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На новый год еще можно улететь за границу: эксперт назвал лучшие направления (подробнее)