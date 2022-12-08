В вечерний час пик в Москве прогнозируют 9-балльные пробки из-за снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилистов Москвы попросили пересесть на общественный транспорт до конца дня 8 декабря. Уже сейчас движение затруднено на МКАД вблизи улицы Верхние поля, на полосах движения в центр на шоссе Энтузиастов, а также на Третьем транспортном кольце в районе Северянинского путепровода, предупреждает столичный Дептранс.

- В городе местами идет снег. Плохая видимость, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах осложняют движение, - говорится в сообщении.

В вечерний час пик прогнозируют 8-балльные пробки. Если погода ухудшится, то заторы усилятся до 9 баллов. Вероятнее всего, они возникнут в центре Москвы, на ТТК, на полосах вылетных шоссе и проспектов в сторону области, а также рядом с закрытыми на ремонт участками.

В Дептрансе отметили, что пересадка водителей на общественный транспорт освободит улицы для оптимальной работы коммунальной техники.

Кстати, как сообщил KP.RU ранее, в Комплексе городского хозяйства Москвы спрогнозировали новые снегопады в течение 8 декабря. Они приведут к увеличению слоя выпавшего снега еще как минимум на 2 сантиметра.

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