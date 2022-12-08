Городские службы устраняют последствия снегопада в Москве

Коммунальщики регулярно убирают улицы столицы Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В столице за ночь выпало до 1 см снега, а в течение 8 декабря ожидается выпадение еще 2 см осадков, предупреждает пресс-служба Комплекса городского хозяйства. Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада.

- Повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание уделяют тротуарам и пешеходным дорожкам, подходам к остановкам и станциям метро и МЦК. Расчищают и дорожки у социальных объектов Москвы.

Сотрудники коммунальных служб продолжают мониторить погодную ситуацию. По мере выпадения снега подметают улицы, а дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Тем не менее водителей призывают быть осторожнее. Как ранее сообщал KP.RU, с утра в Москве произошли две крупные аварии. На МКАД у пересечения со Сколковским шоссе столкнулись семь автомобилей, а на Ленинградском проспекте произошла авария с участием пяти машин.