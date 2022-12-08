«Буйство стихии»: синоптик Тишковец пообещал москвичам сугробы высотой 15 см в выходные

Москву продолжит засыпать снегом до конца недели, а потом снегопады сменят дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 по 13 декабря 2022 года в Москве выпадет до 50 мм осадков, что составляет всю месячную норму для столичного декабря, предупредил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. В первые дни это будут снегопады, из-за которых сугробы в столице уже в выходные подрастут до 15 см, а затем их сменят оттепель и дожди.

- Уже в первый выходной день после полудня снегопады заметно усилятся - выпадет до 8-13 мм осадков... Видимость ухудшится до 1-3 км. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Идеальный день для лыжного спорта, - отметил синоптик.

В воскресенье в течение суток температура будет колебаться от -2 до +3, снег станет мокрым, но продолжит идти. Ожидается выпаение 10-15 мм осадков.

К понедельнику оттепель усилится, снег будет идти вместе с дождем. В течение дня выпадет 20-25 мм. Этот показатель будет рекордным для 12 декабря и, возможно, для всего декабря вообще. До этого самым дождливым декабрьским днем в Москве был один из дней этого месяца в 1981 году, когда за сутки выпало 23 мм осадков.

Во вторник, 13 декабря, ожидается небольшой плюс, а ненастье пойдет на убыль. Ближе к середине недели морозы вернутся, что приведет к гололедице.

Ранее KP.RU сообщил, что снегопады 8 декабря привели к большим пробкам в столице. Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт.