«Подозрительную» колу проверяет Роспотребнадзор в Москве и Подмосковье

После большого количество жалоб на продажу «подозрительной» Coca-Cola в Москве и Подмосковье среагировал Роспотребнадзор. Фото: Виктория МИНАЕВА

После большого количество жалоб на продажу «подозрительной» Coca-Cola в Москве и Подмосковье среагировал Роспотребнадзор. Незамедлительно началась проверка продукции неустановленного происхождения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На возможно контрафактную продукцию поступило большое количество жалоб, люди обратили внимание на бутылки большого объема с датой розлива 5 октября и 3 ноября. Также установлено, что в ноябре официальная компания уже перестала разливать данный напиток.

В Роспотребнадзоре отметили, что для граждан с 5 декабря 2022 года доступна горячая линия, по которой можно задавать вопросы о качестве тех или иных продуктов либо же оформить претензию к продавцу и производителю.

Ранее KP.RU писал о москвичах, которые купили чайный гриб и запустили производство напитков. Ими хотят заменить газировку ушедшего из России бренда. Генеральный директор производства заявил, что их продукт на 85% российский. Из импортных ингредиентов только чай и некоторые соки экзотических фруктов.