Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье

При пожаре в магазине OBI ТЦ «Мега Химки погиб один человек Фото: ГУ МЧС по Московской области

При пожаре в магазине OBI ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

В настоящий момент интенсивность выгорания в строительном гипермаркете OBI снизилась. Отдельные очаги горения наблюдаются внутри торгового центра на всех этажах. Сотрудники экстренных служб отсекают стволами от огня соседнее задние ТЦ «Мега Химки».

«Дополнительные силы на место пожара прибыли из Москвы, а также подмосковной Лобни и Андреевки», — добавили в ТАСС.

Как сообщал KP.RU, возгорание произошло в ТЦ «Мега Химки» примерно в шесть утра 9 ноября. Первые пожарные расчеты приехали к горящему зданию через 20 минут после того, как сработала пожарная сигнализация. Изначально площадь пожара составляла 250 кв. метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 7 тыс. «квадратов». К работе привлекли 129 человек и 41 единицу техники.