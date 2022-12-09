Пожар в гипермаркете OBI в Химках локализовали на площади 7000 «квадратов»

08.25 локализация пожара на площади 7000 кв.м. Фото: ГУ МЧС по Московской области

Пожар в строительном гипермаркете OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе, локализовали на площади 7000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 05:59 9 декабря. На место ЧП отправили пожарные расчеты. В 08:25 возгорание локализовали. К тушению пламени привлекли 129 человек и 41 единицу специальной техники.

В столичном Дептрансе добавили, что из-за пожара в ТЦ «Мега Химки» временно изменен маршрут автобуса 959. Также скорректировали трассы маршрутов №51, 980, 982, 986к и 1873, они не заезжают к торговому центру.

Как сообщал KP.RU, момент взрыва в горящем ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе попал на видео. Вероятнее всего, «сдетонировали» банки с краской, аэрозоли в строительном отделе одного из гипермаркетов. По данным областного МЧС, причиной пожара в ТЦ стало короткое замыкание. В результате возгорания погиб один человек.