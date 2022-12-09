Гидрометцентр: небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 9 декабря 2022 года

Ночью воздух остынет до -4...-2 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в пятницу, 9 ноября, прогнозируется облачная погода, небольшой снег и гололедица. Днем температура воздуха опуститься до одного-трех градусов морозы, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, влажность – 93%. В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на субботу в столице подморозит до -4…-2 градусов. Характер погоды практически не изменится: гололедица сохранится, будет идти снег. Местами возможен туман и снежные заносы. Ветер с порывами до 10 метров в секунду будет дуть с юго-востока. Днем 10 декабря столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. Прогнозируется гололед, налипание мокрого снега и туман.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Метео» Александра Шувалов предупредил о москвичей о сильных снегопадах и гололеде в предстоящие выходные. При этом крепкие морозы не ожидаются: в городе будет около нуля.