Рецидивист украл телефон у 76-летней москвички в вагоне метро на станции «Нагорная»

Злоумышленник выхватил у пенсионерки телефон, выбежал на платформу и скрылся Фото: МВД Медиа

Полицейские столичного метрополитена задержали подозреваемого в ограблении 76-летней пассажирки на станции «Нагорная». Это ранее судимый безработный 34-летний мужчина, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Установлено, это злоумышленник выхватил мобильный телефон из рук пенсионерки во время открытия дверей вагона, выбежал на платформу и скрылся в потоке людей. Сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

Правоохранители поймали грабителя на Андроньевской площади. Украденного телефона при нем не было. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения гаджета. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке

Ранее KP.RU сообщал, что женщина ударила ножом в лицо пассажирку столичной подземки за громкий разговор по телефону. Инцидент произошел между станциями метро «Говорово» к «Минская».