Синоптик спрогнозировал увеличение снежного покрова в Москве на 10-15 см за выходные

В Москве в выходные ожидается сильный снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высота снежного покрова в столице может увеличиться на 10-15 сантиметров за предстоящие выходные. Об этом пишет ТАСС со слов ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам специалиста ожидается не рекордный, но достаточно сильный снегопад. Высота сугробов прилично увеличится за выходные. В эти дни прогнозируется температура около минус пяти градусов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что метеорологи предупредили жителей столицы о снегопаде после аномальных морозов. В начале декабря в Москве были зафиксированы сильные морозы, которых не было уже ровно 20 лет. Стоит добавить что был побит рекорд, но не по сильному холоду, а по атмосферному давлению. Три дня подряд было зафиксировано самое высокое давление за всю историю наблюдений. Самым высоким показателем стала цифра в 772,5 миллиметра ртутного столба.