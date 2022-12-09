Тищковец предупредил о «русских» морозах в Москве в конце декабря-начале января

Точный прогноз на конец ноября и начало декабря появится не раньше 5 суток до нового Года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крепкие «русские» морозы ударят в Москве в конце декабря и начале января. Температура будет на три-пять градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

«По предварительным прогнозам последняя декада декабря и начало января в столичном регионе и на большей части Русской равнины будут холоднее нормы аж на 3-5 градусов…», — уточнил синоптик.

По словам метеоролога, в столице в январе и декабря днем столбики термометров обычно опускаются до -7…-4 градусов, а ночью – до -10…-13 градусов. Однако в этом году ожидаются более низкие температуры.

Тишковец добавил, что данный прогноз является предварительным. Точный «сценарий атмосферы» будет понятен примерно за пять суток до Нового Года.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 9 декабря ожидается небольшой снег и гололедица. Днем подморозит до 1-3 градусов, ночью воздух остынет до -4 градусов. В вечерние часы прогнозируются снежные завалы и туман.