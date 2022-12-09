На западе Москвы построят стадион для регби

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Около пересечения Родниковой улицы с Киевским шоссе появятся жилые дома и места для занятий спортом. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, здесь построят в общей сложности более 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Выделенный для этого участок находится рядом со станцией метро «Саларьево», напротив торгового центра «Саларис». Проект планировки для территории ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Участок расположен рядом с крупным ТПУ и довольно большой по размерам — 46 гектаров, - отметила Княжевская. - Городу было важно, чтобы он не застраивался только жильем, а развивался комплексно».

По ее словам, стадион для регби станет новой точкой притяжения района. В создаваемых по соседству бизнес-центрах появится около 4,5 тысяч дополнительных рабочих мест.

Из намеченной к строительству недвижимости порядка 220 тысяч квадратных метров займут два жилых квартала. Первые этажи зданий в них будут нежилыми, приспособленными под торговлю, службы быта, кафе, детские игровые центры.

Остальные «квадраты» отдадут для возведения образовательного комплекса с 350 школьными и 180 дошкольными местами, стадиона для игр регби. Сюда также войдут три здания, полностью занятые офисами. Общая площадь нежилой части составит более 160 тысяч квадратных метров.