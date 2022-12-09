Все билеты на новогодние спектакли в театрах Москвы раскупили

Праздничные спектакли вызвали неподдельный интерес у зрителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Билеты на новогодние мероприятия, которые состоятся в столичных театрах, полностью раскупили, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

«У нас везде аншлаги, нет у нас билетов. У нас все новогодние мероприятия раскуплены. Потому что, если вот даже зайти на афишу любого нашего московского уважаемого театра, их просто нет», — подчеркнул он.

Праздничные спектакли вызвали неподдельный интерес у зрителей. При этом такой спрос на мероприятия не стал сюрпризом для культурных учреждений города, ведь в новогодние выходные в театрах ежегодно собирается много посетителей.

Также в этом году одни из главных новогодних торжеств станет «Елка мэр Москвы». На мероприятие приглашают школьников с лучшей успеваемость, юных спортсменов, лауреатов различных премий, а также ребят из семей участников СВО.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве перекупщики продают билеты на балет «Щелкунчик» по цене, больше чем в 10 раз превышающей среднюю – за 200 тысяч рублей.