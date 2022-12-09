Раненую в ДТП енотовидную собаку вылечили в московском Центре реабилитации диких животных Фото: Городское хозяйство Москвы

Получившую травмы в ДТП енотовидную собаку смогли поставить на ноги в московском Центре реабилитации диких животных. Конечности уже практически восстановлены, однако нужно время, чтобы в норму пришли ушибленные внутренние органы. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Об обстоятельствах происшествия, в котором пострадало животное, не сообщается. Однако в ведомстве заявили, что жизни енотовидной собаки ничего не угрожает, и она уверенно идёт на поправку. Зверёк активно передвигается, его лапы почти восстановились. Впрочем, до полного выздоровления ещё далеко - понадобится специальная диета, особые препараты, постоянный контроль специалистов.

Енотовидные собаки - хищные животные, напоминающие помесь енота и собаки, что и следует из названия. Их размеры достигают 85 сантиметров в длину, обитают в лесах, чаще всего неподалёку от водоёмов. Питаются эти звери птицами, грызунами, беспозвоночными и иногда ягодами.

По прогнозам ветврачей, енотовидная собака будет готова к выписке из Центра в дикую природу весной 2023 года, после зимней спячки.

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