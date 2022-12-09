Сожителя пенсионерки задержали спустя шесть лет после изнасилования её внучки в Зеленограде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московскую полицию обратилась 19-летняя местная жительница, заявив о том что шесть лет назад, когда она была несовершеннолетней, её изнасиловал сожитель её бабушки, уроженец Азербайджана. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

Как сообщает источник, в 2016 году 55-летний приезжий из Азербайджана изнасиловал несовершеннолетнюю в Зеленограде, пока она спала. После заявления девушки мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело, по статье о совершении сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мужчина, задушивший таксиста, после этого поехал к малознакомой девушке и, угрожая ей убийством, изнасиловал и ограбил её. Он забрал у жертвы телефон и наличные. Обвиняемого уже поймали и заключили под стражу, расследование продолжается. К статье об убийстве добавились изнасилование и разбой.