СК: после убийства таксиста обвиняемый изнасиловал и ограбил девушку в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи установили дополнительные эпизоды преступной деятельности мужчины, которого обвиняют в убийстве водителя такси на западе Москвы. Как рассказали в СКР по Москве, после того как тот задушил таксиста, он изнасиловал малознакомую девушку, а затем ограбил ее.

Ранее KP.RU сообщал, что 21 ноября 2022 года мужчинам на улице Ельнинской в Москве во время конфликта задушил водителя такси и скрылся с места происшествия, прихватив банковскую карту погибшего. Тело 50-летнего мужчины нашли случайные прохожие.

Теперь стало известно, что после этого убийца поехал в гости к девушке, с которой познакомился в интернете. В квартире он, применяя физическую силу и угрожая расправой, изнасиловал ее, а затем похитил деньги и мобильный телефон.

Следствие добавило к обвинениям по статье об убийстве, сопряженном с разбоем, еще изнасилование и разбой.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.