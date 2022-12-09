Мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире на юго-западе Москвы

Тела мужчины и женщины нашли в квартире на юго-западе Москвы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

8 декабря, в четверг, на юго-западе Москвы были обнаружены два трупа. Тела мужчины и женщины обнаружил квартиросъёмщик в одной из квартир, в доме на улице Адмирала Лазарева. Об этом пишет МК, со ссылкой на собственный источник.

Мужчина, обнаруживший тела 24-летнего уроженца Таджикистана и 33-летней жительницы Орловской области, снимал эту квартиру, и параллельно сдавал одну из комнат тем, кого нашёл мёртвыми.

По предварительным данным мужчина и женщина могли умереть из-за передозировки наркотиками. Причиной таких выводов стала обнаруженная трубочка из 50-рублёвой купюры, покрытая наслоением неопознанного белого, порошкообразного вещества. Следов насильственной смерти на телах полицейские не увидели.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в гараже на 2-м Иртышском проезде в Москве нашли тела троих мужчин, отравившихся угарным газом.