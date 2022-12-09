Человека сбили на нерегулируемом переходе Зубовской улицы в Москве

Фото: скриншот из видео Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве, на Зубовской улице, автомобиль сбил человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло в районе дома № 5/36, экстренные службы уже находятся на месте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Как заявляют в ведомстве, обстоятельства происшествия пока ещё уточняются. Также нет данных о состоянии сбитого человека, и о других возможных пострадавших. Движение в районе ДТП было временно незначительно ограничено, однако сейчас проезд уже свободен. Между сообщениями о перекрытии и восстановлении движения прошло около получаса.

Ранее KP.RU сообщал о том, как себя чувствует чудом выжившая в ДТП дочка женщины, которая вместе с сыном была насмерть сбита официанткой-наркоманкой Натальей Украинской. По словам вдовца, оставшегося с годовалой дочкой, девочка отделалась синяком.