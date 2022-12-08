«Дочке годик. Отделалась только синячком». Муж жертвы ДТП с коляской рассказал о состоянии чудом выжившей дочери

За рулем «Киа» сидела Наталья Украинская. Экспертиза показала, что в момент аварии женщина была в состоянии наркотического опьянения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвич Имран Насардинов, который потерял в аварии жену и 4-летнего сына, высказался об арестованной после ДТП женщине. Напомним, вечером 27 ноября на улице Свободы автомобиль «Киа» выскочил на тротуар, сбив маму с детьми. Женщина погибла на месте, получивший тяжелые травмы 4-летний мальчик скончался через час в больнице, а вот годовалая девочка, которую от удара отбросило в коляске на несколько метров, выжила. Спустя сутки ее выписали из больницы.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, за рулем «Киа» сидела 37-летняя официантка Наталья Украинская. Экспертиза показала, что в момент аварии женщина была в состоянии наркотического опьянения. Причем, последствия приема запрещенных препаратов проявлялись еще несколько суток - в суде во время ареста из-за последствий приема наркотиков Украинская не могла самостоятельно передвигаться, а к ее допросу следователи смогли приступить только на четвертый день после трагедии.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с мужем погибшей женщины, отцом погибшего мальчика.

- Жена гуляла по вечерам с детьми - обычно маршрут был через магазины, детские площадки. В тот вечер они пошли по такому же маршруту, - рассказал мужчина.

По словам Имрана, жену с сыном семья похоронила 1 декабря - на мусульманском секторе кладбища в подмосковной Лобне.

- Там уже несколько членов семьи похоронены. Мой дядя, его мама, другие родственники.

- В каком сейчас состоянии ваша дочь?

- Знаете, с ней все прекрасно! Я знаю, что многие искренне переживали за ее здоровье. Она ведь самая маленькая, самая хрупкая - всего семь килограммов. Но в аварии отделалась только синячком. Каким-то чудом выжила.

- Ей уже пришлось объяснять, куда пропали мама и братик?

- Дочери только на днях исполнился годик. Наверное, к лучшему, что она еще не разговаривает, не все понимает. Конечно, дочка постоянно подсознательно ищет глазами маму...

- Что вы чувствуете по отношению к женщине, которая устроила эту аварию?

- Я человек верующий. Первое, чему учат в исламе: нас судят по намерениям. Хотела эта женщина убить людей? Думаю, что нет... У меня теперь огромное горе. У нее - тоже трагедия. Есть объективное отношение к человеку, а есть субъективное. Начинается дилемма: человек сразу преступник, если сел за руль в таком состоянии? Но я не хочу об этом сейчас размышлять. Для меня это тяжело. Повторюсь: в Коране сказано, что Аллах любит беспристрастных. Поэтому пусть этого человека судят по справедливости...

Напомним, Наталье Украинской предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, совершенное лицом в состоянии опьянения». Ей грозит до 15 лет колонии.

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Стали известны подробности биографии обвиняемой в смертельной аварии на северо-западе Москвы. Напомним, вечером в воскресенье «Киа» выехала на трамвайные рельсы, затем резко отклонилась вправо и выехала на тротуар, врезавшись в маму с двумя детьми. Женщина погибла на месте. Ее 4-летний сын - спустя час в реанимации. Годовалая дочь, которая была в коляске, чудом уцелела. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга. За рулем «Киа» находилась 37-летняя официантка Наталья Украинская. (подробнее)