Гидрометцентр предупредил о снеге, гололеде и -2 градусах в Москве 10 декабря 2022 года

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве в субботу, 10 декабря, прогнозируется облачная и снежная погода. Местами возможны гололед, налипание мокрого снега и снежные заносы. На столичных дорогах образуется гололедица. Днем столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление придет в норму и составит 748 мм ртутного столба, влажность – 95%. Ветер юго-восточный будут со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье воздух остынет до одного-трех градусов мороза. Характер погоды не изменится: будет идти снег, временами мокрый, ожидается гололед. Ветер изменит направление и станет дуть с севера со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем 11 декабря температура воздуха составит -2…0 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тищковец предупредил о «русских» морозах в Москве в конце декабря и начале января. Температура будет на 3-5 градусов ниже нормы климата.