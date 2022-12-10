Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 16 км МКАД в Москве

Движение в районе ДТП осложнено Фото: Департамент транспорта Москвы

Массовая авария произошла на внешней стороне 16 километра МКАД у развязки с ул. Капотня: столкнулись три автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 10 декабря.

Движение в районе ДТП осложнено, автомобилисты могут проехать по трем полосам из шести. На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит установить обстоятельства аварии. Информация о пострадавших пока не поступала. Водителям рекомендуют планировать поездки с учетом дорожных ограничений.

Ранее KP.RU сообщал, что 8 декабря семь автомобилей столкнулись на 52-м километре Московской кольцевой автодороги. Транспортные средства перекрыли проезжую часть. Движение на участке было затруднено, работала одна полоса из пяти. Водителей призывали выбирать альтернативные маршруты проезда.