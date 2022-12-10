Коммунальщики Москвы перешли на повышенный режим готовности из-за снегопада

Специалисты постоянно следят за состоянием дорожно-уличной сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городские службы Москвы перешли на режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада. По прогнозам синоптиков, в выходные и понедельник в столице ожидаются снег, гололед и снежные накаты на дорогах, сообщили в телеграм канале КГХ.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные службы префектур округов и инженерных компаний. Специалисты следят за состоянием дорожно-уличной сети.

Для очистки снега задействуют специальную технику и бригады дворников. Коммунальщики будут подметать проезжую часть, дворы и тротуары, а также проводить противогололедную обработку. Особое внимание уделят пешеходным зонам, станциям метро, МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ. Кроме того, на дорогах, в частности, на МКАД и в Новой Москве, организуют работу тягачей.

Москвичей просят быть осторожным на тротуарах и дорогах. Водителям рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 10 декабря прогнозируется снег, гололед и до – 2 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.