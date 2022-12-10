В Москве выявили 1267 новых случаев COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии ковидом заболели 3 269 767 москвичей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1267 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 1439 инфицированных ковидом, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 10 декабря.

Госпитализировали 229 москвичей, 1202 пациента выздоровели после болезни. Вирус унес жизни 17 человек. Больше тысячи новых случаев ковида за сутки в столице фиксируют четвертый день подряд. Всего с начала пандемии заболели 3 269 767 москвичей, вылечились 3 075 610 человек, 47 146 – умерли.

В России за последние 24 часа зарегистрировали 7397 случаев заражения. В стационары попали 1475 жителей, 6446 пациентов выздоровели. Умерли 54 россиянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинные меры в аэропорту Внуково. Такое решение было принято из-за распространения гриппа и ОРВИ.