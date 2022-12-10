Автомобиль сбил двух пешеходов на Хабаровской улице в Москве Фото: прокуратура Москвы

Камеры видеонаблюдения засняли момент жуткого ДТП на Хабаровской улице, 1, в Москве. Легковой автомобиль выехал за притормозившим грузовиком и снёс двух пешеходов, которые переходили дорогу. Видеозапись опубликовали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

На записи хорошо видно, как водитель легкового автомобиля не стал сбрасывать скорость, несмотря на то что двигавшийся впереди грузовик притормозил, чтобы пропустить пешеходов.

Машина снесла обоих людей - одного отбросило на обочину, а другого протащило несколько метров, пока автомобиль не выехал с дороги и не врезался в дерево. Удар о дерево был слабым - легковушку сразу откатило назад.

Как сообщают в ведомстве, на месте уже работают экстренные городские службы. О состоянии пострадавших ничего неизвестно. Выясняются обстоятельства происшествия. В Дептрансе подчеркнули, что из-за инцидента не стали перекрывать движение по Хабаровской улице.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе Зубовской улицы.