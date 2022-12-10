15-летний подросток госпитализирован после наезда иномарки на Хабаровской улице в Москве Фото: прокуратура Москвы

Московская прокуратура опубликовала детали ДТП, произошедшего на Хабаровской улице, 1, в Москве. Инцидент произошёл в субботу, 10 декабря, когда 15-летняя девушка и женщина 1987 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходы были сбиты иномаркой Mercedes. Подросток находится в тяжёлом состоянии, её экстренно госпитализировали в ближайшую столичную больницу. Женщину медики осмотрели непосредственно на месте происшествия.

Как заявляют в ведомстве, ситуация находится на контроле Прокуратуры Восточного административного округа. Сейчас ведётся установление всех обстоятельств случившегося, и принимается процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Хабаровской улице в Москве автомобиль сбил двух пешеходов. Одного из них машина протащила по асфальту несколько метров, пока не съезала с дороги и не врезалась в дерево.