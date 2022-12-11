За сутки 10 декабря 2022 года в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков

За ночь на 11 декабря в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве за сутки 10 декабря выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 миллиметров снега, а в центре столицы, на Балчуге, намело 14 миллиметров. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномальные снегопады прошли по всей Центральной России. Как поделился метеоролог, согласно метеостатистике, 10 декабря 2022 года по количеству осадков заняло второе место за всю историю. Рекорд остается за 2010 годом, когда выпало 13,1 миллиметра. Аномальность количества осадков объясняют выходом средиземноморского циклона.

Отмечается, что в Московской области снега 10 декабря выпало еще больше, чем в столице. В Коломне зафиксировали 15 миллиметров осадков, что составило 34 процента от нормы декабря. В Павловском Посаде и Кашире выпало по 16 миллиметров (около трети нормы). Метеорологи Черустей зафиксировали 19 миллиметров осадков, это 39 процентов от нормы декабря.

Ранее KP.RU писал, что ранее синоптик Тишковец сообщал о прогнозах на сильные снегопады в столичном регионе, которые ожидаются с 10 по 13 декабря.