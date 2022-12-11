Легковой автомобиль врезался в дворника на снегоуборочной машине в ЦАО Москвы

Легковой автомобиль врезался в снегоуборочную технику в ЦАО Москвы Фото: стоп-кадр из видео

В 06:30 на Страстном бульваре в районе дома 8А в ЦАО Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочного комбайна. Спецтехника поворачивала, когда в нее врезалась другая машина. О произошедшем сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем Телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Движение на участке, где случилась авария, затруднено. Для проезда по Нарышкинскому проезду временно доступна только одна полоса, предупреждают в дорожном ведомстве.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на Хабаровской улице автомобилист сбил двоих пешеходов. «Мерседес» протащил одного из них по асфальту несколько метров, пока не съехал с дороги и не врезался в дерево. Женщина отделалась легкими травмами, а вот 15-летней девочке-подростку понадобилась госпитализация. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.