Оставившую в подъезде многоэтажки Москвы недельного младенца мать-кукушку задержали

Оставившую в подъезде многоэтажки в Москве недельного младенца мать задержали Фото: стоп-кадр видео

Женщину, оставившую в подъезде жилого дома собственную новорожденную дочь, задержали. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы. Ее доставили в подразделение столичного СКР, где следователи приступили к ее допросу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU писал, что 10 декабря 2022 года «конверт» с младенцем обнаружили жители дома, расположенного по улице Паромной в городе Москве. Они вызвали полицию. Ребенок оказался новорожденной девочкой возрастом не более семи дней.

Мать, подбросившая малышку, попала на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде. На кадрах видно, что она приехала на такси с ребенком, зашла в подъезд, а затем вышла уже без «конверта». Женщина скрывала свое лицо медицинской маской, но ее все равно опознали. 41-летняя подозреваемая ранее уже была была осуждена за оставление ребенка в опасности.

Женщину оперативно задержали и доставили на допрос. Также следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и водителя такси. Допрашиваются свидетели. Девочка находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.