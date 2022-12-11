Мокрый снег, ледяные дожди и туман пообещал синоптик Леус 11 декабря 2022 года в Москве

Мокрый снег, ледяные дожди и туман пообещал синоптик 11 декабря в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус рассказал о прогнозе на 11 декабря. Синоптик отметил, что Москва окажется в передней части активного балканского циклона «Биргит», который и будет влиять на погодные условия.

В регионе сохранится облачная погода, в первой половине дня также будет наблюдаться туман. Пройдет небольшой снег, который превратится в мокрый, а к вечеру усилится. Ближе к вечеру осадки станут сильными. Местами, преимущественно в юго-восточной половине территории столицы, возможны ледяные дожди и гололед.

Температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В Московской области днем будет −3…+2. Ветер ожидается северо-восточный, 4–9 метров в секунду. Поздним вечером прогнозируют порывистость. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

12 декабря в Москве будут осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром местами сильные. Температура ожидается плюсовая от двух до четырех градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что 10 декабря 2022 года в столице выпала четверть месячной нормы осадков.