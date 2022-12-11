Тропический дождь придет на смену снегопадам в Москве в понедельник

Тропический дождь пройдет в Москве 12 декабря Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается тропический дождь. Об этом ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем телеграм-канале. В этот день будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

По моделям прогнозируется выпадение от 23 до 33 миллиметров осадков. Это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря. При этом осадки будут в виде интенсивного обложного дождя. В результате тропических ливней снежный покров, нанесенный за последние дни, уменьшится почти в три раза.

Новый рекорд заменит предыдущий, который держался с 1981 года. Тогда зафиксировали выпадение за сутки 23 миллиметров осадков.

Сегодня, 11 декабря, в столице прогнозируют облачность, мокрый снег, а также местами ледяные дожди. На дорогах образуется гололед. Как писал KP.RU со ссылкой на слова синоптика Михаила Леуса, в Москве температура днем составит от -1 до +1 градуса.