Специалисты рассказали, какие птицы прилетели зимовать в Москву Фото: Ася ЖУКОВА

Москвичам рассказали, какие птицы прилетели в столицу зимовать. Местные специалисты заметили первых пернатых «туристов»: свиристелей и обыкновенных чечеток. Всего в Москве предпочитают проводить зиму представители около 15 видов птиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

Вскоре в столицу прилетят серый сорокопут, зимняк, пуночка и клест-еловик. В январе стоит ждать длиннохвостую неясыть, лутка, большого и среднего крохалей.

Иногда можно встретить и более редких пернатых. На незамерзающих участках Москвы-реки видели бургомистра, очень крупную чайку. В конце ноября там же заметили морянку — это вид уток.

Сроки прилета птиц могут варьироваться в зависимости от условий конкретной зимы и наличия кормовых объектов. В центральную Россию северные птицы прилетают, когда еда в привычных для них территориях заканчивается.

Ранее KP.RU писал, что Московский зоопарк приютил на зиму более 200 летучих мышей.