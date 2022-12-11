Метеоролог Шувалов: 12 декабря 2022 года в Москве будет самым тёплым днём месяца

Метеоролог Шувалов: 12 декабря в Москве будет самым тёплым днём месяца в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало следующей недели, то есть понедельник 12 декабря, станет самым тёплым днём месяца. Однако потепление будет омрачено проливными дождями, а потом всё снова замёрзнет, и начнётся повальный гололёд. Об этом пишет News.ru, со ссылкой на руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова.

Как отметил метеоролог, 12 декабря в Москве будет +1...+3 градуса тепла, однако в то же время с неба польёт проливной дождь, который изредка будет сопровождаться мокрым снегом. При этом уже во вторник, 13 декабря, температура снова опустится ниже нулевой отметки, и всё, что нальёт за понедельник, попросту заледенеет. Ожидаемая температура вторника - 3-5 градусов ниже нуля.

Ранее KP.RU сообщал о том, что начало нынешнего уикенда также удивило жителей Москвы необычной погодой. Сперва на город опустился плотный туман, снизивший видимость до минимума, а затем к нему добавился могучий снегопад, из-за чего местами не разглядеть было даже соседние дома.