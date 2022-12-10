Непроглядная стена: 10 декабря Москву накрыло сильным снегопадом, фото: скриншот из видео

10 декабря в Москву пришли снегопады, да ещё и такие сильные, что белоснежными шапками накрыло всё подряд - кроны деревьев, машины, дороги, крыши домов, тротуары и воротники прохожих. Делимся с вами красивым видео, демонстрирующим непроглядную стену снега в столице.

Снега в Москве сейчас действительно много - достаточно выглянуть в окно, и порой даже здание напротив увидеть не получится, такая плотная завеса из снежинок рассыпается над городом. Впрочем, красотой всё не ограничивается.

Очевидно что такие осадки создают на дорогах опасные ситуации, и водителям стоит быть крайне осторожными. Ну а пешеходам просто придётся пробираться через снежные заносы - быстро убрать тротуары от сугробов в таких условиях коммунальным службам будет очень тяжело.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 10 декабря Москву окутал плотный, очень густой туман, который всё ещё не до конца рассеялся, и только усугубляет плохую видимость из-за снегопада. К слову, ещё 9 декабря мы писали прогнозы синоптиков на субботу, которые предупреждали горожан о грядущем снегопаде.