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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:57

Почти ничего не видно: Москву окутал сильный и густой туман

Сильный туман с ухудшением видимости накрыл Москву в субботу 10 декабря
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сильным туман накрыл Останкинскую телебашню

Сильным туман накрыл Останкинскую телебашню

В субботу, 10 декабря, в некоторые районы Москвы окутал сильный туман. Жители столицы делятся фото и видео города в дымке в социальных сетях.

К вечеру синоптики обещают ухудшение видимости на дорогах

К вечеру синоптики обещают ухудшение видимости на дорогах

Сильным туман накрыл даже Останкинскую телебашню. Видимость на столичных дорогах и улицах заметно ухудшилась – все окутано серой пеленой. Вероятнее всего, такая погода сохранится до самого утра.

Видимость в городе ухудшилась

Видимость в городе ухудшилась

Город окутала серая дымка

Город окутала серая дымка

Как сообщал KP.RU, ранее москвичей предупредили о сильном тумане днем и вечером в субботу. По прогнозу, видимость в городе ухудшится до 500-700 метров. Пешеходов и автомобилистов призывают быть особенно внимательными и осторожными на дорогах.

Кроме того, в столице 10 декабря ожидаются сильный снег, местами мокрый, и гололед. Городские службы перешли на повышенным режим готовности из-за непогоды. Коммунальщики готовы очищать улицы, проезжую часть и дворы от снежных завалов. Также регулярно будет проводиться противогололедная обработка.