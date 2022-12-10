Москвичей предупредили о тумане с ухудшением видимости до 500-700 метров 10 декабря 2022 года

В столице днем и вечером 10 декабря ожидается сильный туман. По прогнозу, видимость в городе ухудшится до 500-700 метров. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале сайта Мэра Москвы.

В непогоду пешеходов и автомобилистов призывают быть осторожными и внимательными на дорогах.

Ранее KP.RU сообщал, что в субботу в Москве прогнозируется снег, местами мокрый, гололедица, снежные завалы. Днем столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов, а ночью воздух остынет до -1…-3 градусов. В городе будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Городские службы перешли на режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада. Коммунальщики будут регулярно очищать улицы, дворы и проезжую часть от снега и проводить противогололедную обработку. На дорогах организуют дежурство тягачей.