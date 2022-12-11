МЧС предупреждает о ледяном дожде и мокром снегопаде 11-12 декабря в Москве

МЧС: 11-12 декабря в Москве ожидается ледяной дождь и мокрый снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели предупреждают жителей Москвы о том, что с 15:00 11 декабря в столице ожидаются мокрый снег, дожди и даже ледяной дождь. Предупреждение будет действовать весь оставшийся день и ночь следующего дня, до 09:00 12 декабря. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС Москвы.

Погодные условия в воскресенье и до утра понедельника совершенно не радужные. Помимо потенциального ледяного дождя и снега, спасатели предупреждают о гололедице, налипании снега и ветре с порывами до 15 метров в секунду. В ведомстве грядущую погоду называют опасной и рекомендуют придерживаться правил безопасности.

Прежде всего, автомобилистам рекомендуют ехать медленно, не совершать резких манёвров, выдерживать дистанцию до двигающегося впереди автомобиля и не отвлекаться от дороги. Также советуют не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. К пешеходам советов меньше, но они есть: сохранять бдительность, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев и не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 12 декабря Москву ждут едва ли не тропические ливни, а уже 13 числа всё замёрзнет и покроется ледяной коркой.