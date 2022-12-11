В аэропорту Шереметьево начался потоп из-за сработавшей пожарной сигнализации

В аэропорту Шереметьево люди пытаются спрятаться от потопа из-за срабатывания пожарной сигнализации Фото: стоп-кадр из видео

В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Из специальных отверстий помещение начали заливать потоки воды. Люди пытаются спрятаться от дождя, передает KP.RU.

«В паркинге терминала В произошло реагирование противопожарной системы в результате срабатывания датчика. Службы аэропорта оперативно перекрыли воду, локализовали последствия. Пассажиры, сотрудники и гости аэропорта не пострадали», - сказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.

Обслуживание рейсов и пассажиров обеспечивается в плановом режиме. Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Проводится служебное расследование.

Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия.

Ранее KP.RU писал о страшном пожаре в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе в Подмосковье. Огонь охватил площадь в 7000 квадратных метров. Пожарные приехали спустя 20 минут после срабатывания сигнализации. Потушить огонь удалось спустя почти три часа. В результате пожара один человек погиб.