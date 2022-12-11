Стала известна причина наводнения в аэропорту Шереметьево

Наводнение в аэропорту Шереметьево произошло из-за забывчивого сотрудника Фото: принтскрин видео.

Стала известна причина небольшого наводнения в московском аэропорту Шереметьево. Как оказалось, причиной стал забывчивый сотрудник, который поставил еду в микроволновку и отвлёкся, а вспомнил лишь, когда из печки повалил дым. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Когда из устройства повалил дым, сработала пожарная сигнализация и автоматическая система начала заливать всё вокруг водой.

Отдельно в издании указывают на то, что задымление началось на третьем этаже, а датчики и система тушения пожара сработали в другом месте - неподалёку от кафе, в общей пассажирской зоне.

Как сообщает РИА Новости, в данный момент сотрудники устраняют последствия потопа. Инцидент никак не повлиял на работу авиагавани и расписание рейсов.

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