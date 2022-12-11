Синоптик Тишковец: Ледяной дождь пришел в Московский регион

Синоптик Тишковец: Ледяной дождь продлится в Москве не более двух часов Фото: Елизавета ЕНИНА

В Москве начался предсказанный синоптиками ледяной дождь. Как заявляет ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, аномальное явление продлится не более двух часов. Об этом он пишет в своих социальных сетях, публикуя карту с точными обозначениями того, где сейчас идёт ледяной дождь.

Как отметил Тишковец, при слабоотрицательной температуре воздуха ледяной дождь будет лить на Москву от одного до двух часов, после чего покинет столицу. Синоптик предупреждает жителей города о том, что во время и после ледяного дождя на улицах будет ужасно скользко, и напоминает об осторожности.

Область покрытия ледяного дождя отмечена фиолетовым цветом, фото: Телеграм-канал Часовой погоды

Напомним, ледяной дождь - это явление, когда капли воды замерзают в полёте, но недостаточно, чтобы превратиться в град. Они покрываются льдом снаружи, но внутри остаётся жидкость. Когда такая природная капсула падает, вода разбрызгивается и моментально замерзает, покрывая наледью всё вокруг.

Ранее KP.RU сообщал о том, что с 15:00 11 декабря до 09:00 12 декабря в Москве действует предупреждение от МЧС о мокром снеге, ледяном дожде и ливнях.