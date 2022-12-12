Из-за ледяного дождя в Москве произошел сбой электричек на Ленинградском направлении

В Москве 11 декабря 2022 года прошел ледяной дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве из-за обрушившегося на город ледяного дождя произошел серьезный сбой в движении электричек и поездов на Ленинградском направлении. Информацию об этом официально распространил столичный Дептранс.

"11 декабря в 21: 50 на перегоне Подсолнечная - Поварово в связи с неблагоприятными метеоусловиями (ледяной дождь) в пути был остановлен поезд №7945 Тверь-Москва. В результате остановки поезда последовал сбой графика движения пассажирских поездов. В пути задержаны 7 пригородных поездов от 30 минут до 1 часа 17 минут", - отмечается в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Москве прошел предсказанный многими синоптиками ледяной дождь. По оценкам специалистов в общей сложности он длился несколько часов. Москвичи шокированы обрушившимся на столицу природным явлением. Ледяной дождь горожане активно обсуждают в соцсетях, выкладывая фото и видео.

Ледяной дождь - это явление, когда капли воды замерзают в полёте, но недостаточно, чтобы превратиться в град. Они покрываются льдом снаружи, но внутри остаётся жидкость. Когда такая природная капсула падает, вода разбрызгивается и моментально замерзает, покрывая наледью всё вокруг.