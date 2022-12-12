Вильфанд спрогнозировал октябрьское тепло в Москве 12 декабря 2022 года

Температура воздуха повысится до…+5 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве и Подмосковье в понедельник, 12 декабря, ожидаются дожди и мокрый снег. Температура воздуха повысится от +2 до +5 градусов, что соответствует климатической норме конца октября и начала ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Росгидрометцентра Романа Вильфанда.

«Днем в понедельник прогнозируется плюс 2-4 градуса, даже до 5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов…», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, во вторник в столичном регионе станет немного прохладнее. Столбики термометров опустятся от двух градусов мороза до двух градусов тепла. Вильфанд добавил, что атмосферные осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся и 12, и 13 декабря.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о тропических дождях в понедельник. Выпадет около 40-60% от месячной нормы осадков. На столичных улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Московодосток». Специалисты устраняют скопления воды.